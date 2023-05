Nog nooit zoveel straatdoden in Brussel

Het Collectief werd in 2004 opgericht en zet zich al sinds 2006 in om een waardig afscheid voor straatdoden in Brussel te organiseren. In 2011 werd ter ere van de Brusselse straatdoden een boom geplant aan het Centraal Station op het Albertinaplein. Dit jaar wordt ook voor het eerst gebruikgemaakt van een uitvaartboekje met informatie over rechten in verband met het levenseinde en een ruimte voor het indienen van laatste wensen.