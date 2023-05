Huis van Adolf Hitler in Oostenrijk wordt centrum voor mensenrechtentrainingen

Slopen of niet? In Oostenrijk werd jarenlang gediscussieerd over wat er exact met het huis van Adolf Hitler in Braunau am Inn, dicht bij de Duitse grens, moest gebeuren. Veel Oostenrijkers willen dat het gebouw gesloopt wordt. Ook een expertenpanel kwam tot dezelfde conclusie. Ze vreesden dat het pand een belangrijk symbool zou worden voor neo-nazi's.

Toch heeft de overheid nu iets anders beslist: het pand wordt een trainingscentrum voor politieagenten. Agenten zullen er opleidingen in de mensenrechten kunnen volgen.