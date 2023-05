Op weg naar een nieuw record? Ooievaarsjongen van Planckendael worden drie dagen lang geringd

In dierenpark Planckendael in Mechelen worden vandaag alle ooievaarskuikens geteld, gewogen en geringd. Een klus die zeker drie dagen zal duren, want nergens in ons land overwinteren en broeden zoveel ooievaars als in Planckendael. Vorig jaar nog werd een record aantal ooievaarsjongen geteld, zo'n 145 in totaal. Of er dit jaar nog meer jongen geteld zullen worden, is nog niet zeker.