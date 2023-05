Opnieuw sterft Russische topambtenaar onder mysterieuze omstandigheden

Super zou ook aan Koetsjerenko gevraagd hebben te vertrekken, maar die wimpelde dat voorstel af. "Dat is niet langer mogelijk", citeert Super de minister. "Ze nemen onze paspoorten af." Koetsjerenko noemde de inval daarop ook een "fascistische invasie" en vertelde aan Super dat hij in grote hoeveelheden verdovingsmiddelen en antidepressiva nam. "Als we iets zeggen, worden we als insecten vermorzeld."