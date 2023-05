Opslagplaats met lege gasflessen vat vuur bij Jeubis in Sint-Truiden

Bij A&L Jeubis in Sint-Truiden, dat onder meer spuitbusjes voor de cosmetica maakt, heeft deze namiddag een container vuur gevat. Daarin lagen lege gasflesjes. ‘Een van de arbeiders maakte de flesjes leeg. Toen hij een van die lege flesjes wou weggooien, ontstond een steekvlam waardoor de container in brand schoot”, zegt Dirk Odeurs, sectorcommandant Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg. De arbeider werd geraakt door de steekvlam en is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

“Naast die container stonden nog twee andere containers, waaronder een papiercontainer. Die zijn ook in brand gevlogen. Net als een bijgebouwtje waar IBC containers gereinigd worden", vertelt Odeurs. Het vuur was snel onder controle, maar de rook was tot ver in de omgeving te zien.