Jeroen Piqueur en ex-minister Luc Van den Bossche doorverwezen naar correctionele rechtbank in zaak-Optima

Optima was een Gentse instelling die gespecialiseerd was in financiële planning voor vermogens, pensioenen en nalatenschap. Het bedrijf, opgericht in 1991, was ook actief in vastgoed. In 2011 stapt Optima in het bankwezen door de overname van Ethias Bank.

Maar in 2016 trok de Nationale Bank de bank- en verzekeringslicentie van Optima in. Er waren onregelmatigheden vastgesteld in het beheer van de het bedrijf. Korte tijd later sprak de rechtbank van koophandel het faillissement van Optima Bank uit. Het gerecht startte daarop een onderzoek naar de geldstromen bij de bank.

Het onderzoek spitste zich onder meer toe op Jeroen Picquer, toenmalig CEO van Optima Bank. In december 2017 werden hij, zijn zoon en zijn dochter aangehouden. Jeroen Picquer werd in verdenking gesteld van misbruik vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland werd volgens de speurders een bedrag van 100 miljoen euro onttrokken aan de Belgische bank. Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Jeroen Piqueur en medeverdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

De raadkamer in Gent heeft vanmorgen beslist wie zich in de zaak voor de correctionele rechtbank moet verantwoorden. Veertien personen en vennootschappen moeten voor de rechter verschijnen. Het gaat om Jeroen Picquer en andere voormalige topmensen. Een van hen is voormalig socialistisch minister Luc Van den Bossche. Hij was tissen 2011 en 2015 CEO van Optima Bank en werd daarna voorzitter van de vastgoedtak.

De verdediging van Luc Van den Bossche gaat alvast in beroep tegen de uitspraak, zodat de zaak opnieuw enige tijd zal aanslepen.