Orry Van de Wauwer wordt lijsttrekker voor CD&V gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen in 2024

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was Van de Wauwer lijstduwer in Antwerpen met Kris Peeters als lijsttrekker. Die verhuisde speciaal naar Antwerpen, maar zonder succes. CD&V kreeg maar 6,8 procent van de stemmen en kwam met 3 zetels in de oppositie terecht. "Kris Peeters heeft er wel voor gezorgd dat onze ploeg stevig verjongd is. We hebben nu een heel gedreven ploeg vol vernieuwing, maar ook met ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat we de juiste ideeën hebben om onze stad beter te maken en daar gaan we ook de Antwerpenaar van overtuigen."