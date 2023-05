Oude reclamemuurschildering van café De Linde in Melsbroek hersteld

Café De Linde is gelegen op de hoek van de Sellaerstraat en de Stationslaan. "We vielen voor de uitstraling van het authentieke pand en café, dat dateert van 1951", zegt mede-eigenaar Bart Verstockt (55), die jarenlang zelf zijn stamcafé had in De Linde. "Het vintage gehalte van het café in ere herstellen is voor ons een topprioriteit. Het is erfgoed, en dat moet je koesteren. We willen ook nog de binnen- en de buitenkant aanpakken."

"Van de originele muurschildering op de zijgevel van het pand was nog net 'HAECHT' en 'Super' te lezen. Dat verwees naar de toenmalige naam van brouwerij Haacht en hun succespils Super 8. Tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie wat er boven die letters heeft gestaan, ondanks uitgebreid opzoekingswerk."