Oudste orgel van België in Sint-Truiden is eindelijk gerestaureerd

In de kerk van Schurhoven is het oudste orgel van België eindelijk volledig gerestaureerd. De plannen zijn al 27 jaar oud. De restauratie zelf duurde zo’n twee jaar. Orgelist Luc Ponnet is zeer tevreden dat het zover is. “Hiervoor was het orgel een ruïne. Het was onbespeelbaar. Alles was er nog, maar het was vuil, stoffig en scheefgezakt. Het orgel werd al jaren niet meer bespeeld. Daarom is het goed dat de stad en het kerkbestuur de beslissing hebben genomen om voor dit patrimonium zorg te dragen.”