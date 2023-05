Een parkeerplaats voor jezelf reserveren met kegel of stoel? “Het mag niet, en je kan daar een boete voor krijgen” 

Als je een geblokkeerde plek ziet, mag je het voorwerp gewoon aan de kant zetten. "Je bent in je recht", zegt Beeckman. "De enige voorwaarde is dat je het voorwerp op een plek zet waarmee je de andere weggebruikers niet hindert. Zet de kegel dus niet pardoes op het fietspad. Ook dat is openbaar domein en daar mag je dus ook geen voorwerpen plaatsen. En je mag gewoon inparkeren."

Als jouw actie tot een geschil of ruzie leidt, ben je in je recht. "Haal er zeker de politie bij als er een conflict is", raadt Beeckman aan. "De politie kan zelfs een boete uitschrijven omdat iemand de openbare weg bezet. Het is geen monsterboete, maar de kans bestaat dat je als overtreder betaalt."