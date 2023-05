Parket houdt reconstructie van dodelijke steekpartij in Wetteren

Op 31 oktober vorig jaar overleed een man van 34 uit Uitbergen, bij Berlare, nadat hij in het ASZ in Aalst met meerdere steekwonden werd binnengebracht. Een vriend had hem binnengebracht, maar even later stierf het slachtoffer in de gang van de spoedafdeling. De politie ging op zoek naar de dader en hield drie verdachten aan.

Tot op vandaag zijn er nog maar weinig details bekend over de steekpartij. Eerst dachten de onderzoekers dat de man in zijn eigen woning werd neergestoken. Maar na doorgedreven speurwerk bleek dat in de Baerdonckstraat in Wetteren gebeurd te zijn.

Daar werd dan ook de reconstructie gehouden. Het huis werd daarvoor volledig afgeschermd met blauwe schermen. De reconstructie moet meer duidelijkheid brengen over het motief en de aanleiding.