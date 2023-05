Minidierentuin in woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk: "Bewoners bloeien open van zodra ze de dieren zien"

Papegaaien, honden, wandelende takken en zelfs een pony. Het woonzorgcentrum had via sociale media aan collega's en vrienden een oproep gedaan om met hun dier langs te komen. "Als onze bewoners niet meer naar de dierentuin kunnen, dan komt de dierentuin naar ons", zegt Rosalie Dekeyzer van vzw De Korenbloem in Kortrijk.

Rosalie is ergotherapeut in het woonzorgcentrum. Ze stopt heel wat tijd in de organisatie van zo'n namiddag, maar de voldoening is groot. "De meeste van onze inwoners zijn echt grote dierenliefhebbers. Je ziet de mensen openbloeien als ze een dier zien. Klein, groot, het maakt niet uit. Al het werk dat we er in stoppen, we doen dat voor hen met veel plezier."

Wat het meest populaire dier is bij de bewoners? "Toch de hond", zegt Rosalie. Dat is een sociaal dier. Honden komen naar je toe, zijn aaibaar, lief, speels. We hebben zelfs een hondenschool die een demonstratie komt geven. De bewoners kunnen zien hoe zo'n hondentraining in zijn werk gaat."