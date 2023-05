Provincie Oost-Vlaanderen gaat ruimtelijk beleidsplan hertekenen na protest van burgemeesters Vlaamse Ardennen

Op 22 maart keurde de Oost-Vlaamse provincieraad een ontwerp van beleidsplan goed. Dat plan moet de komende decennia de invulling van de ruimte in Oost-Vlaanderen sturen. Maar uit het openbaar onderzoek dat momenteel loopt, blijkt dat er bij heel wat burgemeesters geen draagvlak te vinden is. Dinsdag kregen de burgemeesters van de Vlaamse Ardennen de nieuwe ruimtelijke plannen te zien. En die vielen bij velen niet in goede aarde. In de plannen is te zien hoe de provincie erop aanstuurt om in de Vlaamse Ardennen alleen al 15.000 woningen plaats te laten maken voor natuur.

Een dag na de voorstelling en het protest van de burgemeesters, trekt de deputatie zijn staart in en verwijst de plannen naar de vuilnisbak. "Zonder dat draagvlak bij de burgemeesters, moet het beleidsplan sowieso terug naar de tekentafel", stelt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning An Vervliet.