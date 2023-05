Mick Jagger, Mariah Carey en Bryan Adams: de muziekwereld rouwt om het overlijden van Tina Turner

"Ik ben zo droef door het overlijden van mijn prachtige vriendin", schrijft Mick Jagger, de 79-jarige zanger van The Rolling Stones, op Instagram. "Ze was een enorm getalenteerde artieste en zangeres. Ze was inspirerend, warm, grappig en gul. Ze heeft me heel veel geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten."