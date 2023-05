Regenwatercoach in Zoutleeuw leert inwoners hoe ze regenwater kunnen opvangen

Uit een rapport van het Lokaal Energie- en Klimaatplan blijkt dat Zoutleeuw binnen Vlaanderen koploper is in het opvangen van regenwater. De stad scoort ook erg goed in de strijd tegen wateroverlast. "Wat de opslag van regenwater betreft, zijn we de tweede beste", zegt schepen Carl Kempeneers (CD&V). "Enkel Veurne in West-Vlaanderen doet het nog beter."