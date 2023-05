Geen grote fusiegemeente in het Meetjesland, Sint-Laureins veegt ambities van tafel 

Sint-Laureins zal dit jaar niet meer inzetten op een fusie met Kaprijke, Assenede en Eeklo. Dat heeft het schepencollege beslist. "Het is onmogelijk om alles nog op tijd rond te krijgen", zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). "Er was wat twijfel. De burgerpanels van Kaprijke en Eeklo zagen het wel zitten. We hebben dan een hevige discussie gevoerd in het college en uiteindelijk beslist dat de deadline eind december niet meer haalbaar is om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen."