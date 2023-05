Slager Lieselot uit "De Mol" over haar knelpuntberoep: "Ik wil niks anders doen, het is een sociale job met werkzekerheid"

"Ik vind het enorm jammer dat er veel slagers verdwijnen. Het is mijn droomjob", vertelt Lieselot Devos. Ze is de vierde generatie die de slagerij in Rollegem-Kapelle runt en was één van de deelnemers in het laatste seizoen van De Mol. "Je hebt veel sociaal contact als je in de slagerij staat en het werk is gevarieerd. De Vlaming eet ook graag. Je maakt mensen gelukkig en daar word ik zelf ook blij van."