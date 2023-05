Stad Leuven koopt kasteelpark de Bunswyck om er een openbaar park van te maken

Het kasteelpark de Bunswyck is een historisch beschermde site aan de Predikherenberg, een van de heuvels tussen Leuven en Diest met panoramisch uitzicht over de Dijlevallei. Het gebied is opgedeeld in een Groot en een Klein Park. Op de gemeenteraad van 22 mei werd de aankoop van het Groot Park van 7,5 hectare goedgekeurd. "Het is een heel groot park dicht bij de stad dat we nu openbaar kunnen maken", vertelt schepen van Groen Lalynn Wadera (Vooruit). "In totaal hebben we deze legislatuur al 40 hectare groen aangekocht dat in privéhanden was, groen dat we nu teruggeven aan de Leuvenaar."