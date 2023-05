Studenten testen kwetsbaarheden in digitale infrastructuur Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen werkt al een tijdje samen met onderwijsinstellingen zoals de UGent en HOWEST. “Studenten krijgen de kans om stage te lopen binnen de recherchedienst”, zegt Patrick Willockx van de FGP. “Het geeft de studenten inzicht in de wereld van de recherche, een wereld die voor velen volledig onbekend is. Tijdens deze stage krijgen ze ook een specifieke opdracht rond een politiethema, waarvan de uitdieping een meerwaarde kan betekenen voor zowel de student als de politie.”

Deze week zijn er drie studenten van HOWEST aan de slag gegaan met de specifieke opdracht om de beveiliging van de systemen van de Federale Gerechtelijke Politie aan te vallen. Ze vervullen de rol van ethische hacker en proberen in bepaalde systemen binnen te dringen. Op basis van hun analyses kunnen er dan aanpassingen aan de beveiligingssystemen voorgesteld worden.

“Tot nu toe zien we dat de systemen goed beveiligd zijn”, zegt student Nathan Geernaert. “Zeker van buiten af. Intern zien we wel enkele kleine zaken, die makkelijk opgelost kunnen worden. Uit veiligheidsoverwegingen kan ik hier wel geen details over geven.”