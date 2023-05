Zwitserse theoloog Tariq Ramadan vrijgesproken van verkrachting

De intussen 57-jarige "Brigitte" beschuldigt de 60-jarige theoloog ervan haar in de nacht van 28 oktober 2008 mee te hebben genomen naar een hotelkamer in Genève. Daar zou ze onderworpen zijn geweest aan brutale seksuele handelingen, en ook slagen en beledigingen hebben moeten ondergaan.

Het slachtoffer, die zich in haar jeugd tot de islam had bekeerd, had Ramadan een maand eerder leren kennen toen ze enkele sessies onderging om haar toewijding te testen. Daarna volgde een intieme correspondentie op MSN en Facebook. De avond van de feiten hadden ze een afspraak om samen thee te drinken.

Ramadan diende intussen zelf een klacht in tegen de vrouw voor laster. Hij geeft toe de vrouw te kennen, maar ontkent een seksuele relatie met haar te hebben gehad.

De theoloog wordt ook in Frankrijk beschuldigd van verkrachting van vier vrouwen tussen 2009 en 2016. Hij zat daarvoor al in voorlopig hechtenis en mocht het land niet verlaten, waardoor het onderzoek in Genève vertraging opliep.