Testaankoop gaat samenwerken met veelbesproken energieleverancier Mega: "Maar aantal klachten is er fors gedaald"

Volgens de federale ombudsman Energie, Eric Houtman, ontving de ombudsdienst in 2022 de meeste klachten over Mega. Maar intussen is de situatie sterk verbeterd, zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Zij waren de eersten die de voorschotfactuur eenzijdig verhoogden, wat tot heel wat klachten leidde. Er waren ook problemen met het hernieuwen van contracten, niet alles verliep volgens de regels. Gelukkig zijn er aanpassingen gebeurd en is er beterschap. Intussen zit het aantal klachten over Mega op het niveau van de andere leveranciers."

Beluister hier het gesprek met de ombudsman Energie in "De wereld vandaag":