"Queen of rock 'n roll" Tina Turner is overleden: "De wereld verliest een muzieklegende en een rolmodel"

Juggy Murray, de baas van R&B-label Sue Records is laaiend enthousiast en zegt later over Anna Mae: "Haar stem klonk als schreeuwend vuilnis, het was een funky geluid". De man overtuigt Ike om van de zangeres de "ster van de show" te maken. Op dat moment wordt Anna Mae "Tina": Ike Turner kiest die naam, omdat het rijmt op een televisiepersonage waar hij dol op is: Sheena. In die periode wordt het duo een koppel, na een korte affaire van Tina met de saxofonist van de groep, met wie ze een zoon krijgt.



"A Fool in Love" wordt onmiddellijk een hit in 1960. Andere hits bij Sue Records volgen: "Its Gonna Work Out Fine", "I Idolize you", "Poor Fool" en "Tra-La-La-La". Het gaat het koppel voor de wind: Ike en Tina trouwen in 1962 in de Mexicaanse grensstad Tijuana en voeden samen vier kinderen op: twee zoontjes uit een vorig huwelijk van Ike, een zoontje van Tina uit de korte relatie met de saxofonist van "The Kings of Rythm" en hun zoon, Ronald Ronell.