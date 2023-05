Vlaamse regering wil 350 parochiekerken nieuwe invulling geven

In Vlaanderen zijn zo'n 1.800 parochiekerken. In 200 daarvan vinden geen erediensten meer plaats. Twee op de vijf kerken wordt ook voor andere activiteiten gebruikt, zoals een tentoonstellingsruimte of een gemeenschapscentrum. Zo vinden in de Heilig Hartkerk in Lier nog steeds de zondagdienst plaats, maar worden er ook concerten georganiseerd.