Tot 3 weken wachten op afspraak in stadhuis van Beringen, stad opent nu extra loketten

In mei zijn er bovendien ook enkele feestdagen waardoor het stadhuis veel gesloten was. "Daardoor zijn de wachttijden flink opgelopen, tot 3 weken", gaat Vanoverstijns verder. "We gaan nu tijdelijk extra loketten openen, om die achterstand weg te werken." Een afspraak om een nieuwe identiteitskaart of rijbewijs aan te vragen neemt maar een tiental minuten in beslag. "Maar daarmee is alles nog niet geregeld", waarschuwt de schepen nog. "De dienst Burgerzaken moet daarna nog heel wat administratie verwerken. Het is dus niet zo dat, nadat je de aanvraag hebt gedaan, alles in orde is."