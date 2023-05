"Totaal onverantwoord" en "schuldig verzuim": milieuverenigingen scherp voor verzet De Croo tegen natuurherstelwet

De milieuverenigingen zijn niet te spreken over de oproep van premier Alexander De Croo (Open VLD) om de onderhandelingen over de Europese natuurherstelwet even op pauze te zetten. In een gezamenlijke reactie benadrukken ze dat de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis niet los van elkaar te zien zijn. "Hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder de oplossingen."