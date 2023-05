Troostplek bij AZ Rivierenland Bornem ingehuldigd, op initiatief van familie van overleden Elise (27)

Niet alleen patiënten of familie en vrienden kunnen er terecht. De troostplek is voor iedereen altijd toegankelijk. "We zijn blij dat we midden in Bornem zo'n mooie plek in de natuur gevonden hebben", zegt burgemeester Greet De bruyn (CD&V). "Dat is het geluk hier in Bornem. We moeten hier maar een paar stappen uit het centrum zetten, om in een mooie omgeving te zitten. Mensen kunnen hier in alle stilte een praatje doen, verdriet verwerken, troost vinden. Dat vinden we belangrijk en dat is hier heel geslaagd, vind ik. Mensen moeten soms ook al zo vaak in het ziekenhuis zijn en dan heb je daar wel eens genoeg van. Dit is dan toch een andere omgeving die toch dichtbij is."