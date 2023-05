Opnieuw veel Belgen op vakantie, maar met beperkter budget

De Belg is klaar om op reis te gaan, want 70 procent geeft aan dat ze willen vertrekken in de zomermaanden van 2023. Dat blijkt uit de jaarlijkse vakantiebarometer van verzekeringsmaatschappij Europ Assistance. Dat is, net zoals vorig jaar, een van de hoogste cijfers van de afgelopen tien jaar.

Net als vorig jaar gaan de meeste Belgen een of twee weken op vakantie, en blijven ze graag binnen Europa (77 procent), met Frankrijk nog steeds als populairste bestemming en het eigen land op nummer twee.