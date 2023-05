Republikein Ron DeSantis doet gooi naar Amerikaanse presidentschap: wie is "dé grote uitdager" van Donald Trump?

Ook over de Disney-saga is in de Amerikaanse pers al heel wat inkt gevloeid. Nadat Disney, u weet wel, het bedrijf achter de wereldberoemde Disneyfilms en themaparken, zich kritisch had uitgelaten over de "don't say gay" wet van DeSantis, werd het filmbedrijf het mikpunt van zijn strijd tegen de woke-ideologie. DeSantis heeft zelfs wetten aangenomen die speciaal gericht waren tegen het amusementsbedrijf.