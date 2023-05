Nieuw buurtrestaurant "Dagschotel" opent in wijk Sint-Andries in Antwerpen: "Grootste tot nu toe"

Het restaurant levert ook in de buurt. "Zo krijgen ook mensen die minder mobiel zijn de kans om een goedkope en gezonde maaltijd te eten", zegt Meeuws. "Telefonisch of via de webshop kan je bestellen en aanduiden of je een levering wil. Afhankelijk van het sociale tarief kost het dan 1 of 2 euro extra. We leveren met een elektrische bakfiets. Dat is dan ook weer milieuvriendelijk, net zoals het recycleerbare materiaal dat we gebruiken", zegt Vandenbroeck.