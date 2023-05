Vlaams Parlement zet licht op groen voor bouwshift: dit verandert er

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor een aantal belangrijke stappen in de bouwshift, het plan van de Vlaamse regering om de open ruimte te vrijwaren. Voor eigenaars die hun grond van bestemming zien veranderen, komt er via het "instrumentendecreet" een hogere vergoeding en daarnaast komt er een soort "stolp" over nog niet ontwikkelde woonreservegebieden. De linkse oppositiepartijen noemen het plan "onhaalbaar en onbetaalbaar".