Voetbalhooligans Antwerp krijgen in beroep lichtere straffen voor "freefights"

Nathan werd veroordeeld voor zijn betrokkenheid aan drie "freefights" als vechter en aan twee als supporter. Hij krijgt nu een werkstraf van 200 uur in plaats van 20 maanden effectieve cesltraf. Sebastian Steveniers, die persfotograaf is, werd voor één "freefight" veroordeeld, omdat hij een vluchtende deelnemer geschopt had. Voor vijf andere gevechten werd hij vrijgesproken, want het hof geloofde dat hij die vooral bijwoonde voor zijn fotoreportage over de gevechten. Hij werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel, in plaats van 18 maanden met uitstel.