Voormalig gemeentehuis van Neerpelt wordt gemeenschapshuis met raadzaal en nieuwe bibliotheek

"Het gemeenschapshuis zal veel functies hebben, wat een belangrijke stap is na de fusie van Overpelt en Neerpelt. We hebben er bewust voor gekozen zowel het oude als het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis te behouden", gaat Fransen verder. "Het oude gedeelte is heel kenmerkend voor dit dorp en maakt er deel van uit. De historische functie is belangrijk. De gemeenteraadszaal, de trouwzaal en de centrale inkomhal komen in dat gedeelte."