Klacht van ex-schepen Marc Windey tegen afzetting uit schepencollege Eeklo verworpen

Maar dat is buiten Marc Windey gerekend. Hij legt zich niet neer bij de beslissing en stapt naar de Raad van State: "De Raad van Verkiezingsbetwistingen is een administratieve commissie die geen rekening houdt met de rechten van de verdediging. Het is geen rechtbank. Dat zijn enkele administratieve mensen die een beslissing nemen waarvan op voorhand het resultaat geweten is. Ik heb nu met m'n advocaat afgesproken dat ik naar de Raad van State stap. Dat is een ernstige instantie die uiteindelijk zal beslissen over de beslissing die de gemeenteraad in Eeklo over mijn positie genomen heeft."