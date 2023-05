Lange wachtlijst in gevangenis van Hasselt voor drugsvrije afdeling

Tijdens de wandeling op de binnenplaats is het zeer rustig. Mannen zitten in groepjes met elkaar te praten en sommigen doen wat lichaamsoefeningen op een klein stukje gras. “Hier kan je gewone gesprekken met elkaar voeren omdat hier geen geweld is of drugs zijn”, vertelt een gedetineerde. “Een drugsvrije gevangenis bestaat niet”, zegt een man die erbij staat. “Maar niet op onze afdeling en daar houden we ons aan.” Een voormalige zaakvoerder die veroordeeld is voor fraude is blij dat er geen geweld is. “Hier is geen racisme en niemand wordt uitgemaakt. Ook bijvoorbeeld pedofielen moeten met rust gelaten worden.”