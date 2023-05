Wat als we de belastingen gewoon afschaffen? Beluister de podcast WinWin met fiscaal expert Michel Maus 

Als de belastingen dan niet kunnen geschrapt worden, kunnen we dan tenminste af van het gedoe? De overheid zou alles voor ons kunnen invullen en ons gewoon op de hoogte brengen of we moeten betalen of terugkrijgen.

"Dat is al deels zo met het voorstel van de vooraf ingevulde aangifte door de fiscus, maar een gezonde vorm van wantrouwen is belangrijk, want er staan daar nog veel fouten in," merkt Maus op. Controle blijft dus nodig, ook belastingmedewerkers zouden dat beter moeten doen.