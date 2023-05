Werken skateparken Hasselt starten nog dit jaar: “Het park is helemaal versleten”

Het huidige skatepark in het Kapermolenpark in Hasselt is helemaal versleten. “Het beton voelt ruw aan en de platen sluiten niet allemaal goed aan op elkaar, da’s gevaarlijk”, laat Gilles Lizin van de skateclub KPM weten. “Het park staat nu ongeveer 16 jaar en dat is toch al vrij oud voor een betonnen skatepark.”