Minister Weyts over leerkracht-specialisten: "Jonge leerkrachten hebben hiermee iets om naar uit te kijken"

"De keuze wat betreft de taakinvulling gebeurt lokaal, omdat scholen nu eenmaal verschillen in wensen en noden", zegt Weyts. "Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen iemand in te zetten in hoe je nieuwe leraren goed kunt onthalen, of hoe je moet lesgeven in de moeilijkste klassen. Scholen kunnen dus eigen keuzes maken."