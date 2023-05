Zuidoosten van Spanje kampt met zware regenval, scholen en kinderdagverblijven gesloten

In de stad Cartagena, in Murcia, kregen de hulpdiensten een massa oproepen binnen voor ondergelopen straten, kelders en auto's. Op televisie zijn beelden te zien van geparkeerde wagens en motorfietsen die bijna helemaal onder water verdwijnen.

Sommige delen van Valencia kregen de voorbije dagen meer regen te slikken dan in de afgelopen zes maanden bij elkaar. Dat laat de Spaanse nationale weerdienst AEMET weten. Het stadje Ontinyent spande de kroon. Dat brak het record van meeste regenval in één dag in mei in de voorbije 100 jaar. Er viel tot 130 liter water per vierkante meter.

En er komt nog niet meteen een einde aan de regen. AEMET voorspelt dat Spanje voor de rest van deze maand rekening moet houden heel wat felle regenbuien en stormen.