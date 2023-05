Onderzoek weerlegt vooroordelen over 50-plussers op de werkvloer: "Ze zijn net vaker gefocust en gemotiveerd"

"Het zijn wel oudere werknemers, maar daarom zijn ze niet oud", zegt professor Anja Van den Broeck. "We passen stereotypes over veel oudere mensen toe op 50-plussers die nog op actieve leeftijd zijn." En die stereotypes blijken niet te kloppen: 67 procent van de 50-plussers geeft in haar onderzoek aan dat ie steeds beter probeert te worden in zijn werk.

Bovendien zijn oudere werknemers vaker gemotiveerd dan hun jongere collega's. Een vijfde van de 50-plussers zegt niet gemotiveerd te zijn en snel afgeleid. Bij 18- tot 34-jarigen geeft bijna één op drie werknemers dat toe.