Aalst digitaliseert ruim 60.000 oude bouwdossiers: "Oudste dateert uit 1798"

Sinds gisteren kan iedereen die dat wil de dossiers online bekijken op de website bouwdossiers.aalst.be. "Burgers moeten dus niet meer naar het stadsarchief of het administratief centrum om ze in te kijken. We hebben er zelfs voor gekozen om de originele dossiers niet meer aan te bieden in de leeszaal. Zo voorkomen we dat deze vaak broze papieren door de handen van onze bezoekers gaan. Het verlicht ook de administratieve dienst van de stad Aalst, want nu werden er wekelijks nog 60 tot 80 dossiers getransporteerd tussen het stadsarchief en het administratief centrum."