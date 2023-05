Een Abba-reünie volgend jaar op het Songfestival in Zweden? "Neen"

Dankzij de overwinning van Loreen trekt het Eurovisiesongfestival volgend jaar opnieuw naar Zweden. Dat land won nu al voor de 7e keer de liedjeswedstrijd, een evenaring van het record van Ierland. Bovendien was het de tweede Songfestivaloverwinning voor Loreen, enkel de Ier Johnny Logan (winnaar in 1980 en 1987) deed haar dat voor.

Maar de Zweedse zege heeft een extra gouden randje, want volgend jaar is het exact 50 jaar geleden dat Abba won (en nadien een internationale carrière uitbouwde). Dat thuisland Zweden volgend jaar ongetwijfeld aandacht zal besteden aan dat jubileum op het Songfestival, daar is geen twijfel over. Maar velen hoopten wellicht stieken om Björn, Benny, Agnetha en Annifrid voor die gelegenheid opnieuw samen op het podium te zien, in levende lijve. Helaas.