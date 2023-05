Andy uit Ardooie was Belgische privéchauffeur van Tina Turner: "We hebben samen nog Brusselse wafels gegeten"

Andy Verbauwhede uit Koolskamp, Ardooie, was 15 jaar lang de privéchauffeur van Tina Turner wanneer ze in België kwam optreden. Zoals in veel reacties al naar bovenkwam, noemt de chauffeur Turner een ongelofelijk warme en oprechte vrouw. "Het eerste wat ze tegen me zei was: "You can just call me Tina"."