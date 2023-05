VRT NWS-docureeks "Syrië, de giftige oorlog" en VRT MAX-podcast "Señor Sarens" bekroond op Belfius Persprijzen

In de categorie "Radio & Podcast" is de VRT MAX-podcast "Señor Sarens" als winnaar uit de bus gekomen. De makers zijn Achille Van Ingelgem, Luc Haekens en Max-Lena Vanden Eynde. "Señor Sarens" vertelt het verhaal van een Vlaamse zakenman die vermoord wordt in Mexico. "Hoogstaande kwaliteit en bijzonder spannend", aldus de jury over de true crime-podcast.