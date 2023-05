Bestelwagen in Temse voor tweede keer in 2 maanden tijd leeggeroofd: "Voor 20.000 euro aan materiaal gestolen"

Want in de nacht van maandag op dinsdag braken dieven opnieuw in in zijn bestelwagen. "Deze keer zijn ze zeker met 20.000 euro aan materiaal gaan lopen. Boormachines, breekhamers, schroefmachines, … alles is weg. Met een schroevendraaier hebben ze het slot geforceerd. Ik had nochtans mijn voorzorgen genomen. Ik parkeer me nu altijd tegen een haag, waardoor het moeilijker is om de bestelwagen te openen."

Volgens Björn is het geen toeval dat hij opnieuw dieven over de vloer kreeg. "Ze moeten mij in het oog gehouden hebben en geweten hebben dat ik net nieuw materiaal had gekocht."