Blues Peer maakt zich op voor drie dagen feest

De gratis festivaldag waar veel mensen naar uitkijken, traditioneel op vrijdag, zal niet meer onder de naam Blues Peer vallen. “Die zal voortaan Peerse Feesten heten. We vonden dat de programmatie daar iets breder mocht worden. We maken die iets moderner door onder andere Milo Meskens en Berre toe te voegen. Zo trekken we hopelijk meer jongeren aan. Dat willen we in de toekomst verder opentrekken. De naamsverandering is er om ze een beetje van elkaar te scheiden.”