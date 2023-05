Jonge tieners van 12 en 15 jaar verdacht van brandstichting in leegstaand huis in Geetbets

De brand is vermoedelijk aangestoken door twee minderjarige jongens die een vuurtje wilden stoken. De situatie liep uit de hand en leidde tot de uitslaande brand. Een 12-jarige jongen uit Hasselt en een 15-jarige jongen uit Geetbets verklaren dat ze in het huis een stuk karton in brand hebben gestoken. Wel zouden ze het vuur nadien weer met hun voeten hebben gedoofd vooraleer ze het huis verlieten.