Veel rookschade na brand in kledingwinkel in Schuttershofstraat in Antwerpen

Rond 16.40 uur is er brand ontstaan in een kledingwinkel in de Schuttershofstraat in Antwerpen. De brand is vermoedelijk ontstaan in de kelder van het gebouw en zorgde voor veel rookontwikkeling.

De brandweer had de brand snel geblust. Maar er is veel rookschade, ook op het gelijkvloers van de winkel. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een persoon werd door de medische diensten ter plaatse verzorgd omdat die te veel rook had ingeademd. De brandweer is nog ter plaatse om het gebouw te ventileren. De Schuttershofstraat is afgesloten.