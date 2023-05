Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste tijdelijk buiten strijd door gezondheidsproblemen

De burgemeester van Wemmel, Walter Vansteenkiste (LB Wemmel), is tijdelijk buiten strijd door gezondheidsproblemen. Vansteenkiste kreeg tijdens de avondmarkt in Wemmel een beroerte en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is de burgemeester aan de beterhand, maar hij doet het voorlopig nog rustig aan. In afwachting van zijn terugkeer is zijn partijgenote Monique Van der Straeten waarnemend burgemeester.