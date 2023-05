Kristof Calvo (Groen) stopt met nationale politiek: "Keuze voor Mechelen en andere politiek"

Eerder vandaag heeft ook Vlaams Parlementslid An Moerenhout (39) aangekondigd dat ze in 2024 "de fakkel wil doorgeven" en zich niet opnieuw kandidaat zal stellen. De Leuvense is daarmee na Björn Rzoska (50), Elisabeth Meuleman (47) al het derde ervaren lid van de huidige Groen-fractie in het Vlaams Parlement die haar afscheid van de nationale politiek aankondigt.

Bij Groen is het statutair vastgelegd dat parlementsleden na twee legislaturen de fakkel doorgeven. Wie toch langer wil zetelen, moet daarvoor een uitzondering vragen aan de leden. An Moerenhout vraagt die uitzondering niet en stopt na 10 jaar in het Vlaamse halfrond.

Zelf noemt Moerenhout het doorschuifprincipe binnen haar partij een "gezond principe". "Een parlementair mandaat vergt ook veel van je", zegt ze. Mogelijk spelen ook de tegenvallende peilingen mee in de beslissingen van de groene politici.