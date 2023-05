Leider van extreemrechtse militie Oath Keepers krijgt 18 jaar cel voor de bestorming van het Capitool

Wie is Stewart Rhodes?

Stewart Rhodes is met zijn ooglapje, dat hij draagt nadat hij zichzelf op 21-jarige leeftijd per ongeluk in het gezicht heeft geschoten, een opvallende figuur. Rhodes is een voormalige paracommando en ex-medewerker van congreslid Ron Paul.

Hij studeerde aan de prestigieuze Yale University en behaalde daar een juristendiploma. Daarna begon hij in complottheorieën te geloven en in 2009, na de verkiezing van Barack Obama als eerste zwarte president van de VS, richtte hij de Oath Keepers op. Leden van deze extreemrechtse militie denken dat er binnen de Amerikaanse overheid een complot is om hun wapens af te nemen.